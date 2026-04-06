３人の子供たちを連れ、カナダに３カ月の予定で長期滞在中のプロゴルファー・東尾理子（５０）がＳＮＳを更新。ワールドカップのイベントを楽しむなど、現地での生活を伝えた。３月２９日付のＳＮＳで「ご縁あって、３ヶ月ほどカナダです」と報告していた東尾。その後も長男・理汰郎くん（１３）、長女（１０）、次女（７）が満開の桜の下で笑顔の写真などをアップ。「気温は日本より低いけど桜が満開です（中略）咲き始めた時