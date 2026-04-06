「採用」より「体験」を重視した異色イベント自動車メーカーと販売会社が自動車大学校の学生を招き、クルマやモータースポーツの魅力を体感できる機会を提供する交流イベント「Future Mechanic Experience in FUJISPEEDWAY」が、2026年3月6日に富士スピードウェイ（静岡県）にて開催されました。主催は静岡ダイハツ販売とダイハツ沼津販売、そこにダイハツ工業が協力する形で実施。参加したのは、静岡工科自動車大学校の3年生3