ＡＫＢ４８が５日、東京・国立代々木競技場第一体育館で「ＡＫＢ４８春コンサート２０２６『私たちだけじゃダメですか？』」を昼夜２公演で開催。結成２１年目のＡＫＢ４８が?ここから?さらに?その先へ?と進んでいく現在地と未来を示す、熱いステージを届けた。３日から４公演を開催した春コンの千秋楽。昼公演は、昨年１２月に日本武道館で開催した２０周年記念コンサートの流れをくみ、?ここから始まる新たな一歩?をテ