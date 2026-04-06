全日本空輸（ANA）は、ANAカード券面の表示内容を4月から順次変更する。券面上の「スター アライアンス・ロゴマーク」の掲載を廃止する。マイル積算を含むANAグループやスター アライアンス加盟航空会社での各種特典は、表示内容変更後も従来通り利用できる。これに伴い、空港でのステイタス確認をよりスムーズにするため、空港でのラウンジサービスの利用方法を統一する。ラウンジ利用対象者は、国内線では搭乗券を、国際線では搭