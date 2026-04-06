東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6895高値0.6916安値0.6885 0.6943ハイブレイク 0.6930抵抗2 0.6912抵抗1 0.6899ピボット 0.6881支持1 0.6868支持2 0.6850ローブレイク キーウィドル 終値0.5690高値0.5720安値0.5683 0.5749ハイブレイク 0.5735抵抗2 0.5712抵抗1 0.5698ピボット 0.5675支持1 0.5661