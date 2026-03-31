日本時間２２時４５分に米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（3月）22:45 予想55.0前回57.7（シカゴ購買部協会景気指数)