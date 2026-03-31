乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。3月26日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、3月15日に開催されたイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC」（以下「IDOL RUNWAY COLLECTION」）について語りました。乃木坂46の賀喜遥香＜リスナーからのメッセージ＞「『IDOL