村重杏奈さんが自身のTikTokアカウントでスキンケアやヘアケアをする様子の動画を投稿。愛用品も見せてくれました。【関連記事】村重杏奈「ファンデーションいらず」下地だけでベース完成！カバー力を評価したメイク下地■ヘアケア動画内に登場したのはこちら！SINN PURETE/トゥーグッド シルキースムースオイル The Secret History 税込4,290円（編集部調べ） この投稿をInstagramで見る【公式】SINN PURETE シンピュルテ(@sinn