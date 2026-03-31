村重杏奈「香りが好き」アウトバスケアで癒されるヘアオイル

村重杏奈さんが自身のTikTokアカウントでスキンケアやヘアケアをする様子の動画を投稿。愛用品も見せてくれました。

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■ヘアケア

動画内に登場したのはこちら！

SINN PURETE/トゥーグッド シルキースムースオイル The Secret History 税込4,290円（編集部調べ）

髪の保湿や熱からの保護はもちろん、香りのコンセプトも楽しめるパフュームオイル。

スキンケア後に、ヘアケアをする場面でこちらが登場。村重さんはこちらについて「これは香りが好き」とコメントしながら、ボトルを直接嗅ぎながら笑顔をみせ、お気に入りの様子。

そして手に出し、優しく髪に馴染ませながらケアを行っていました。

■動画もチェック

動画内ではその他にも村重さんのスキンケアの様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。