村重杏奈「香りが好き」アウトバスケアで癒されるヘアオイル
村重杏奈さんが自身のTikTokアカウントでスキンケアやヘアケアをする様子の動画を投稿。愛用品も見せてくれました。
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■ヘアケア
動画内に登場したのはこちら！
SINN PURETE/トゥーグッド シルキースムースオイル The Secret History 税込4,290円（編集部調べ）
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髪の保湿や熱からの保護はもちろん、香りのコンセプトも楽しめるパフュームオイル。
スキンケア後に、ヘアケアをする場面でこちらが登場。村重さんはこちらについて「これは香りが好き」とコメントしながら、ボトルを直接嗅ぎながら笑顔をみせ、お気に入りの様子。
そして手に出し、優しく髪に馴染ませながらケアを行っていました。
■動画もチェック
動画内ではその他にも村重さんのスキンケアの様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。
@anna07294848
驚かれるよ🤭
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