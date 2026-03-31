Official髭男dismが、4月22日に発売する両A面シングル「スターダスト/エルダーフラワー」店舗別オリジナル特典の絵柄を公開した。CDリリースに先駆けて配信リリースされる「スターダスト」「エルダーフラワー」のジャケット写真が各アイテムに施され、CDショップ別に6種類の展開となっている。各特典の数量には限りがあるため、この機会にぜひ予約して手に入れてほしい。そして、本作のBlu-ray / DVDには、1月まで開催されたメンバ