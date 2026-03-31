エクサウィザーズは３１日の取引終了後、三井住友フィナンシャルグループとの間で資本・業務提携に関する契約を締結したと発表した。第三者割当増資後に三井住友ＦＧはエクサＷｉｚの筆頭株主となる見通し。ＡＩ活用やＤＸ推進で協業する。 エクサＷｉｚは三井住友ＦＧを割当先として新株９５５万株を１株５６５円で発行する。割当後の三井住友ＦＧの持ち株比率は１０％となる見込み。エクサＷｉｚは手取り概算