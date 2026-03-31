yutoriが、ソニー銀行「思い出の口座編」CMソングに新曲「生活」が起用されることを発表した。「生活」は、3月にリリースされたばかりのミニアルバム『心の微熱』の収録曲だ。ボーカル・佐藤古都子の切実な歌声と、等身大の歌詞が合わさって、日常や人の体温を強く感じさせるミディアムナンバーになっているという。本CMには、俳優・鈴木砂羽、織田奈那を起用し、母から子へ受け継がれていく、子どもの成長を願って口座を作った「