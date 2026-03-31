【モデルプレス＝2026/03/31】FANTASTICSの公式X（旧Twitter）が、3月30日に更新された。同日の「CDTVライブ！ライブ！」4時間スペシャル（TBS／よる7時〜）放送中の木村慧人による投稿に反響が寄せられている。【写真】LDHイケメン、スタダアイドルメンカラ意識の純白衣装◆木村慧人「衣装は柔ちゃんを意識した白」同番組にて、木村はFANTASTICSとしてのパフォーマンスだけでなく、「踊ってみた企画」にLDH選抜として中務裕太（GE