見守るしかない2025年10月21日の発足から約5か月が経過した高市早苗政権。憲政史上初の女性首相、電撃解散に歴史的圧勝、高い内閣支持率を依然としてキープ……政治基盤は強固なように映るが、その一方で「もろさ」を指摘する声も小さくない。懸念材料としてあげられる点もハッキリしているという。【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」目下、最大の焦点となっている米国とイスラエ