落語家の金原亭伯楽(きんげんてい・はくらく、本名津野良弘＝つの・よしひろ）さんが3月28日に肺炎のため死去したことが分かった。87歳だった。所属する落語協会が30日、公式サイトで発表した。落語協会は「当協会員の金原亭伯楽（本名：津野良弘）が、令和8年3月28日（土）午前6時12分、肺炎の為、永眠いたしました」と訃報を伝えた。「最後の寄席出演は、令和5年9月20日の末廣亭でした」とし、「謹んでご冥福をお祈りいたし