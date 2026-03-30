プロ野球出身者で初の公認会計士として活躍する人がいる。元阪神投手の奥村武博さん（４６）。高校卒業後に入ったプロ野球の世界では思うような結果を残せず、現役生活は４年で終わったが、紆余曲折を経て超難関の公認会計士試験に挑むことを決意。およそ９年をかけて３４歳で合格を勝ち取った。異色の経歴を持つ奥村さんに波乱に満ちた人生について聞いた。◇◇すらりとした１８８センチの体躯にスーツがよく似合う