3月28日までに、インフルエンサーでYouTuberのいけちゃんが自身のYouTubeチャンネルを更新。1人で語る最新動画をアップし最近の本音を告白した。しかし、その発言に賛否が巻き起こっている。「いけちゃんは、2019年からYouTube活動を開始。旅行やグルメ系の“ぼっち動画”が人気を博し、コアなファンを獲得していました。しかし2025年7月には、編集者・箕輪厚介氏との不倫が発覚し、その名がより広く知れ渡たりました。その後双