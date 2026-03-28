27日（金）、 V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子 東地区）の北海道イエロースターズが4月4日（土）に紅白戦を開催することをクラブ公式SNSで発表した。 Vリーグ男子 東地区のレギュラーシーズンを1位で終え、プレーオフ進出を決めている北海道YS。4月11日（土）より開催されるプレーオフを目前に控え、本来は非公開での実戦練習を予定していたところ、紅白戦の公開を決定。会