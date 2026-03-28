27日（金）、 V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子 東地区）の北海道イエロースターズが4月4日（土）に紅白戦を開催することをクラブ公式SNSで発表した。

Vリーグ男子 東地区のレギュラーシーズンを1位で終え、プレーオフ進出を決めている北海道YS。4月11日（土）より開催されるプレーオフを目前に控え、本来は非公開での実戦練習を予定していたところ、紅白戦の公開を決定。会場はプレーオフ会場と同じ北ガスアリーナ札幌46で、日時は4月4日（土）の14:30～16:00を予定している。

入場資格は、当日13:15より会場内に設置される物販ブースにて、北海道YSグッズ又は、アパレルブランドであるBYG製品を2,000円（税込）以上を購入するごとに1名としており、対象者には整理券が配布される。会計総額によりグループ一括で入場することが可能で（例：ご友人3名のうち、どなたかが計6,000円以上のご購入）、小学生以下は無料となっている。なお、当日はアリーナ全面での実戦となり、座席は3Fギャラリー席となるとしている。

昨季は惜しくも総合優勝を逃した北海道YS。ホームである札幌開催となるプレーオフでの戦いに備える選手たちを後押しみてはいかがだろうか。