横浜市役所横浜市は４月１日付で、「責任職」と位置付ける係長級以上の人事異動を発令する。来年３月開幕の国際園芸博覧会（園芸博）や防災・減災対策のための体制を強化する。国際局廃止などを盛り込んだ大規模な組織再編により、異動対象は前年度比２８２人増の２６８１人となる。組織再編では▽防災・減災対策の司令塔として「防災・危機管理統括本部」を設置▽国際局のグローバル都市戦略などに関する部門を政策経営局に移