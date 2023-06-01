【モデルプレス＝2026/03/27】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第1話が3月26日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信され、脱落者が決定した。【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」初回から波乱の幕開け同オーディションの人数は、辞退した2人を含み、参加者は国内で101人、グローバル枠は2