元フジテレビのフリーアナウンサー・加藤綾子(40)が23日、自身のインスタグラムを更新し、同局の先輩アナ・高島彩(47)とのツーショットを公開した。 【写真】老けない！いい時代のエース2ショット 「時間が足りなさすぎる…彩さんとのランチ」と2人で食事をしたことを報告。「相変わらず素敵でカッコよかった」としみじみ。「彩さんと会うといつも思うこの気持ちのいい会話の流れ方何なんだろうっ