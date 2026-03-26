元フジテレビのフリーアナウンサー・加藤綾子(40)が23日、自身のインスタグラムを更新し、同局の先輩アナ・高島彩(47)とのツーショットを公開した。



【写真】老けない！いい時代のエース2ショット

「時間が足りなさすぎる…彩さんとのランチ」と2人で食事をしたことを報告。「相変わらず素敵でカッコよかった」としみじみ。「彩さんと会うといつも思う この気持ちのいい会話の流れ方何なんだろうって あとちょっと変な表現になりますが 細胞が生き返る感じがするんですよね笑」と高島の癒し効果を強調した。



「会う度に感じていて 毎度どんな魔法を使っているのか気になってます 今度聞いてみよ！」と乙女チックに表現した。これに対して高島はコメント欄に返事を投稿。「えー褒めすぎ ありがとう！顔も声も毒っ気も、何も気にせずガハハ笑いができるの幸せすぎる ありがとう」と感謝を伝えた。



高島は2001年4月、加藤は2008年4月にそれぞれフジテレビに入社した。高島は「アヤパン」、加藤は「カトパン」と呼ばれ、千野志麻の「チノパン」から続く「～パン」の称号を継続した先輩・後輩の間柄だ。



（よろず～ニュース編集部）