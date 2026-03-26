【モデルプレス＝2026/03/26】タレントの川崎希が3月24日、自身のInstagramを更新。次女の寝顔を公開し、反響が寄せられている。【写真】38歳3児のママタレ「まつ毛長い」“すでに美形”0歳次女の寝顔◆川崎希、次女の寝顔を公開川崎は「最近の◆」（※◆は正式にはカメラの絵文字）とつづり、写真を複数枚投稿。家族でのお出かけショットのほか、次女のソロショットなどを複数枚公開した。顔に手をあてて眠る次女の姿には「スヤス