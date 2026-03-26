3児の母・川崎希、0歳次女の寝顔ショット公開「まつ毛長い」「すでに美形」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/03/26】タレントの川崎希が3月24日、自身のInstagramを更新。次女の寝顔を公開し、反響が寄せられている。
【写真】38歳3児のママタレ「まつ毛長い」“すでに美形”0歳次女の寝顔
川崎は「最近の◆」（※◆は正式にはカメラの絵文字）とつづり、写真を複数枚投稿。家族でのお出かけショットのほか、次女のソロショットなどを複数枚公開した。顔に手をあてて眠る次女の姿には「スヤスヤグーちゃん」とコメントがつけられている。そのほか、横になり指をくわえニッコリと笑顔を見せる姿や、ピンク色の服を着てソファにもたれ、おもちゃの絵本で遊ぶ姿も披露している。
この投稿は「まつ毛長い」「天使の寝顔に癒やされます」「すでに美形」「可愛すぎる」「将来が楽しみ」「ずっと見てられる」「すやすや寝てる姿がたまらない」「成長が楽しみな美少女ちゃんですね」などと注目を集めている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳3児のママタレ「まつ毛長い」“すでに美形”0歳次女の寝顔
◆川崎希、次女の寝顔を公開
川崎は「最近の◆」（※◆は正式にはカメラの絵文字）とつづり、写真を複数枚投稿。家族でのお出かけショットのほか、次女のソロショットなどを複数枚公開した。顔に手をあてて眠る次女の姿には「スヤスヤグーちゃん」とコメントがつけられている。そのほか、横になり指をくわえニッコリと笑顔を見せる姿や、ピンク色の服を着てソファにもたれ、おもちゃの絵本で遊ぶ姿も披露している。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿は「まつ毛長い」「天使の寝顔に癒やされます」「すでに美形」「可愛すぎる」「将来が楽しみ」「ずっと見てられる」「すやすや寝てる姿がたまらない」「成長が楽しみな美少女ちゃんですね」などと注目を集めている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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