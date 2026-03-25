アメリカのトランプ大統領は、イラン側からホルムズ海峡に関連する「大きなプレゼントがあった」と述べ、停戦に向けた協議が順調に進んでいることを示唆しました。アメリカトランプ大統領「きょう、イラン側からプレゼントが届いた。巨額の金に値する大きなプレゼントだ」トランプ大統領は24日、バンス副大統領やルビオ国務長官がイランと停戦に向けた協議を行っているとしたうえで、イラン側から「プレゼントがあった」と明らか