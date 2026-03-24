「ヴェルファイア“セダン”」が衝撃的！2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」では数多くの独創的なマシンが並ぶなかで、ひときわ来場者の視線を集めていたのが、日本自動車大学校（NATS）成田校の学生たちが作り上げたカスタムカーです。NATSは、自動車整備の基礎からモータースポーツ、さらには高度なカスタマイズ技術までを網羅する4つの専門コースを擁する、プロの育成機関。なかでもカスタマイズ科の学生にとっ