タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリーオモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が3月24日、放送されます。今回は、2021年4月に放送を開始した同番組の5年間の歴史が放送されます。【写真】いくつ、分かる？“オモウマい店”303軒の“名物メニュー”がコレです！ボリュームがスゲぇ！同番組は、全国の「オモてなしすぎでオモしろいウマい店」を紹介。これまでに