女子プロレス界の悪役で「鬼嫁」として一世を風靡した北斗晶さんと長男の佐々木健之介さん親子が2026年3月20日放送の「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に登場、健之介さんが母と同じプロレスラーと結婚した理由を明かしたが、それを聞いて黒柳徹子さんは「偉いねえ」。プロレス界の「厳しい世界で育ってきた両親なので」健之介さんは現在、映像製作関係の仕事をしており、4年前に結婚、2歳の娘がいる。相手は北斗さんと同じプロレス