電車の中で会う、白杖を持った男性とのエピソードを描いたパパコマさんの漫画が、インスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む仕事帰りに、電車でたまに見かける白杖を持った男性。「どこかにつかまりますか？」と声を掛けますが、いつも断られていました。しかしあるとき…という内容で、読者からは「じんわりと涙が…」「優しい人だ」「声を掛ける勇気が大切ですね」などの声が上がって