『一億総活躍』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
東京商工リサーチ
労働環境整備が後回しになっており、60歳以上で働く人の多数は非正規雇用
NEWSポストセブン
ある町工場の社長は、再雇用の方が都合がいいため民間には広がらないと予想
労働時間の制約と業務範囲の明確化が必要だと指摘
プレジデントオンライン
民間企業への波及効果を狙い、公務員の定年延長を盛り込んだ
読売新聞オンライン
「アベノミクス」の失敗を認め、抜本的な税制改革に取り組むべきだと述べた
コラボニュース
ネットに寄せられたもので、受かるためにさまざまな「対策」をしたという
トピックニュース
投稿主は保育園の抽選に漏れたようで、仕事を辞めなければならなくなるそう
総額で3兆3213億円となり、TPPの国内対策などが柱となる
「まだ福島の人たちが10万人以上も故郷に帰れないでいる」と吉永は指摘
人口減少がこのまま進むと100年後には約4000万人となると推計されるという
Record China
内閣が掲げる「1億総活躍社会」の実現に向けた対策と位置付けている
「『国民全員がGDPに貢献する社会』のことなのだろうか」と疑問視
「1億総活躍社会」について「期待しない」が47.6％で「期待する」は41.3％
日テレNEWS NNN
石破茂氏は9日の会見で「突如として登場した概念」とコメント
Twitter上では「一億相」「活躍相」「総活相」などの案が飛び交っている
J-CASTニュース