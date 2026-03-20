【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER BEAVERのメジャー再契約後第4弾となるフルアルバムのリリースが発表された。2026年6月24日に発売される本作のタイトルは『人生』。 ■「向き合い続ける瞬間そのものが希望であり、希望を持ち続けることが生きるということなのかもしれないと、そう想いながら付けた『人生』というアルバムタイトル」（柳沢亮太） 『人生』は初回生産限定盤A・初回生産限定盤B・通常盤