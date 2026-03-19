今季から米下部コーン・フェリーツアーに参戦している石川遼。一時帰国した3月中旬に、クラブセッティングを取材した。手に馴染んだこだわりのモデルだけでなく、最新モデルや未発表モデルもしっかり投入されていた。【写真】最新！ 石川遼の1Wは原点回帰の◆◆◆開幕戦からドライバーは契約するキャロウェイの最新モデル『クアンタム ◆◆◆』に替え、シャフトは昨年から引き続き、グラファイトデザイン『ツアーAD GC6-S』を挿し