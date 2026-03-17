【モデルプレス＝2026/03/17】お笑いコンビ・品川庄司の品川祐が16日、自身のX（旧Twitter）を更新。現在公開中の映画「スペシャルズ」に参加していたことを明かした。【写真】スノ佐久間大介主演映画に参加していた53歳人気芸人◆品川祐「スペシャルズ」参加を公表この日、品川は同作を鑑賞したことを報告し「実はステディカムオペレーター（※ステディカムを操作し、歩行や移動シーンで振動のない滑らかな映像を撮影する専門技術