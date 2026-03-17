【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは16日、米国のウィットコフ和平交渉担当特使とイランのアラグチ外相が最近、戦闘終結を巡ってやりとりしたと伝えた。米当局者らの話としている。内容の詳細や回数は不明。アクシオスによると、米当局者は、アラグチ氏が接触を図ってきたが、米側として現時点でイラン側と話し合うつもりはないとしている。一方、メッセージを送ってきたのはウィットコフ氏の方でイラン側が応じ