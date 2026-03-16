◇ワールドベースボールクラシック 準決勝アメリカ 2-1 ドミニカ共和国(現地時間15日、ローンデポ・パーク)アメリカが激戦を制し決勝に駒を進めました。アメリカ先発のポール・スキーンズ投手が先制ソロホームランを被弾しますが、4回に2発の特大弾でアメリカが逆転。さらに5回に主将のアーロン・ジャッジ選手の特大弾がセンタースタンドへ入ろうかと思われましたが、フリオ・ロドリゲス選手のジャンピングキャッチの好プレーに