「南海の黒ヒョウ」の愛称で人気を誇った元大関・若嶋津の日高六男（ひだか・むつお）さんが15日午前11時34分、肺炎のため千葉県鎌ケ谷市内の病院で死去した。69歳。鹿児島県出身。夫人で元歌手のみづえさんによると昨年夏から体調を崩し同施設で入院。この日、家族らに見守られて天国へ旅立った。みづえ夫人は「親方には、ありがとうという気持ちです」と感謝の思いを口にした。日高さんは鹿児島商工（現樟南高）から角界入