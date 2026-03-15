ベネズエラと準々決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミでベネズエラとの準々決勝を戦う。試合前には大谷翔平投手（ドジャース）がグラウンドでの打撃練習を行った。対戦相手のベネズエラ選手も興味津々に見ていたが、打球が自分たちのほうに飛んでくるとビックリ仰天。大谷に両手を広げて「危険」をアピールしていた。ローンデポ・パーク