今野大輝＆加藤史帆（C）村山犬・ちかふじ・ライブコミックス/「その天才様は偽装彼女に執着する」製作委員会 累計発行部数90万部（紙・電子合算）を突破し、総合電子書籍ストア「ブックライブ」の年間ランキングで2年連続1位に輝いた大ヒット漫画『その天才様は偽装彼女に執着する』が、実写ドラマ化されることが決定した。4月23日よりCBCテレビの「ドラマトリップ」枠で放送を開始する。主演には、アイドルグルー