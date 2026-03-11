OPERA（オペラ）の2026年春新作コスメ情報が到着！ぷるんとしたツヤとキレイな色が続く『グロウリップティント』より、ミルキーな桜風味カラーの限定色（404／411／412）が登場。3月12日（木）より限定発売されます。今回は、編集部が実際に使用したリアルなレビュー・口コミも合わせてご紹介します。OPERA（オペラ）2026年春新作コスメOPERA（オペラ）2026年春新作コスメ『グロウリップティント』こんにちは、ふぉーちゅん編