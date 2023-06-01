元乃木坂４６でタレントの松村沙友理（３３）が第１子を出産していたことが１０日、スポーツ報知の取材で分かった。所属事務所関係者によると、出産時期や性別など詳細は分かっていない。１２日にイベントに登場予定で、幸せの報告が聞けそうだ。松村は昨年１２月、約２年の交際を経て一般男性と結婚。インスタグラムに愛犬２匹を抱えた写真を添えて妊娠を明かし、仕事量をセーブしていた。松村は、明るい性格と軽妙なトー