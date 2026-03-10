映画『アメリと雨の物語』日本語吹替版（20日公開）完成披露イベントが10日、都内で行われ、吹替版声優を務めた永尾柚乃、日笠陽子、深見梨加、劇中歌を担当したやなぎさわまちこが登壇。永尾が生アフレコを披露した。【写真】カワイイ…！フリフリ衣装で生アフレコに挑戦する永尾柚乃本作は、「第98回アカデミー賞」の各賞ノミネートの中から、長編アニメーション映画賞に選出。日笠は「ノミネートされるくらい美しい作品で、