iPhone 17eが2026年3月2日、いよいよ発表された。いったいどんな機種になるのか、ポイントを確認していこう。ついにMagSafeが！iPhone 17eの発表日は事前の予想とはズレて3月2日になった。機能面は「概ね予想通り」だったといえるだろうか。以前から「廉価版iPhone」ユーザーが要望していた機能がついに実装され、さらに価格面でも「よくやった！」という好意的な声が相次いでいるようだ。当初、「iPhone 17eは2月中に発表される」