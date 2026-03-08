iPhone 17eが2026年3月2日、いよいよ発表された。いったいどんな機種になるのか、ポイントを確認していこう。

ついにMagSafeが！

iPhone 17eの発表日は事前の予想とはズレて3月2日になった。機能面は「概ね予想通り」だったといえるだろうか。以前から「廉価版iPhone」ユーザーが要望していた機能がついに実装され、さらに価格面でも「よくやった！」という好意的な声が相次いでいるようだ。

当初、「iPhone 17eは2月中に発表される」というものが最有力だった。さらには「2月19日に発表」というより細かいリーク情報も出ていた。しかし実際は、発表日は3月2日、発売日は3月11日となった。

機能面では、まず本体背面にMagSafeがついに搭載されたことがポイントだ。iPhone 16eでは非搭載で、これが画竜点睛を欠いていると受け止めるユーザーもいたことだろう。現在、MagSafeの機能を使う車載型スマホホルダーやAI連携ボイスレコーダーなどもあるからだ。今回、iPhone 17eにMagSafeが搭載された点はやはり朗報だ。

一方、画面上部にある黒いスペースの「ダイナミックアイランド」が搭載されるかどうか、注目を集めていたが、残念ながら見送られたようだ。iPhone 17eには16eと同様のノッチがある。

iPhone 17eのチップセットは、最新ナンバーのA19。モデムはこちらも最新のC1Xとなった。ただし、カメラ性能には16eと違いはないようだ。

注目ポイントとして、iPhone 17eはiPhone17と同様に、物理SIMカードが廃止されたということもある。iPhone 17eは、eSIMのみの対応となっている。

また、ストレージでは、ラインアップの最小ストレージが128GBから256GBに。そのうえで、iPhone 17eの価格は、256GBで9万9800円に設定された。これはiPhone 16eの128GBモデルと同じ価格で、これは大いに歓迎されている。

現在、個人向けPC分野ではメモリ、ストレージなどの部品の価格が高騰している。「もしやiPhone 17eも10万円超の機種に！？」という噂もあった中、値上げはなかった。むしろ、ストレージ容量が倍になっただけ「実質的に値下げされた」ともいえる。

Appleのこうした姿勢は、今年（2026年）の発売が噂されるiPhone18シリーズにも現れる可能性がある。現在、アメリカ軍とイスラエル軍によるイラン攻撃が行われ、その影響による物価高が懸念されているが、果たして。

（澤田真一）