フィギュアスケート・世界ジュニア選手権

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は7日（日本時間8日）、エストニア・タリンで女子フリーが行われた。ショートプログラム（SP）首位の17歳・島田麻央（木下グループ）が137.01点、合計208.91点で優勝。史上初の4連覇を達成した。男子も中田璃士（りお、TOKIOインカラミ）が2連覇を達成しており、日本勢が2年連続で男女シングルともに制することになった。2位はハナ・バース（オーストラリア）で205.39点、3位は岡万佑子（木下アカデミー）で197.17点。

最後の世界ジュニア。冒頭の3回転アクセル、3回転フリップ、3回転ルッツ―3回転トウループと続けて着氷。観客の手拍子の中、演技後半も3回転ループ、両手をあげた3回転ルッツなどを決めた。キス・アンド・クライで得点と順位を確認すると、両手で顔を覆って涙。場内インタビューで「ここに来るまでに苦しいことがあったので、フリーもしっかり滑り切って優勝できてうれしい」と語った。

4回転ジャンプは回避。3連続ジャンプで回転不足があり1.51点の減点があったが、4連覇を掴んだ。海外専門メディア「ゴールデン・スケート」公式Xは、島田が前日は寝込み、棄権することも頭をよぎったと伝えている。

X上では「そんなに大変なことが…」「ひゃーシニアが楽しみすぎる」「本調子ではない中このスピンをやり切る凄さ」「このままシニアでも先頭突っ走っていってくだされ」「流石に偉すぎる」「いつも君が代を聞かせてくれてありがとう」「麻央さまの涙にもらい泣き」などと感動の声が集まった。

17歳の島田は年齢制限により2月のミラノ・コルティナ五輪に出場はできなかったものの、3回転アクセルや4回転など難度の高いジャンプを跳べる期待の星。これで世界ジュニア4連覇となり、ジュニア世代では無双状態だ。

昨年12月、シニアの全日本選手権は優勝した坂本花織に次ぐ2位。来季は満を持してシニア参戦となり、4年後の2030年フランス・アルプス大会での活躍を早くも期待する声もある。

男子シングルは中田が合計268.47点で優勝。男子では日本勢初の連覇を達成した。フリーでは4回転2本、ノーミスの演技で2位に24.56点差をつけての圧勝だった。



（THE ANSWER編集部）