回転寿司（すし）チェーン「かっぱ寿司」が、「新発想！かっぱ軍艦」シリーズの新商品「いくら甘えびマヨ」と「海鮮たたきザク旨（うま）ラー油」を、3月12日から販売します。【画像】えぇ…めっちゃ“緑”！コチラがかっぱ寿司のキュウリな「かっぱ軍艦」ラインアップです！（5枚）「かっぱ軍艦」は、キュウリのシャキッとした食感で具材のうまみを引き立てる、シンプルでありながら大胆な発想の商品です。新商品の「いくら