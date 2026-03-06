回転寿司（すし）チェーン「かっぱ寿司」が、「新発想！かっぱ軍艦」シリーズの新商品「いくら甘えびマヨ」と「海鮮たたきザク旨（うま）ラー油」を、3月12日から販売します。

【画像】えぇ…めっちゃ“緑”！ コチラがかっぱ寿司のキュウリな「かっぱ軍艦」ラインアップです！（5枚）

「かっぱ軍艦」は、キュウリのシャキッとした食感で具材のうまみを引き立てる、シンプルでありながら大胆な発想の商品です。

新商品の「いくら甘えびマヨ」は、ぷちぷちとはじけるイクラのうまみと、とろけるような甘エビのまろやかな甘さが、キュウリの清涼感と相性のよい一品。価格は2貫290円〜（以下、税込み）。

「海鮮たたきザク旨ラー油」は、海鮮の甘みとうまみが、ほどよくピリ辛で、ザクザクした食感のラー油とともに楽しめます。価格は2貫190円〜。

また、人気定番の「かっぱ軍艦」として、「かにカマサラダ」と「感動コーン」（いずれも2貫110円〜）が販売中です。

同社は、「具材の個性を最大限に引き出しながら、見た目にも華やかで、食感も楽しいことから、『かっぱ軍艦』は、一皿で驚きとワクワクを届ける存在として、多くのお客様に愛されています」とアピールしています。

一部改装中店舗を除く、かっぱ寿司全店で販売されます。

※時期・店舗により価格が異なる場合があります。

