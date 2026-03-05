熊本市はDVから避難する女性や子どもの情報が記載された文書を、誤って元の住所に送ったと公表しました。送付ミスがあったのは、DVを受けて避難している女性と子どもの住所の特定につながる情報が記載された文書です。熊本市は女性からDVを理由に新しい住所に文書を送るよう申請を受けていましたが、誤って以前の住所に送付したということです。去年2月から3回間違って送付していて、女性から文書が届いていないという問い合わせが