1.獲物に気づかれたくない 猫が忍び足になる最も代表的な理由は、野生時代の名残である狩猟本能です。猫は、獲物をじっと待つ「待ち伏せ」と、相手に気づかれず間合いを詰める「忍び寄り」を組み合わせた狩りを行います。 確実に仕留めるためには、極限まで接近してから一気に飛びかかる必要があるため、足音で存在を知らせることは致命的な失敗につながります。 家庭内においても、お気に入りのおもちゃを見つけた際や