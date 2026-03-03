提供：JR西日本岡山支社 JR岡山駅のさんすてテラス（さんすて岡山南館2階）で、岡山の地酒と備前焼が楽しめるイベント「岡山駅立ち飲みBAR 語る一杯、めでる逸品～雄町と地酒と備前焼～」が開かれます。 開催日時は、3月11日～13日（午後4時～午後8時）、3月14日～15日（午後1時～午後7時）です。 ジェイアールサービスネット岡山とJR西日本岡山支社が企画し、嘉美心酒